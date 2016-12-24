Жители Мордовии могут принять участие во Всероссийском фестивале туристических видео «Диво России-2025»

Организации и жители республики могут принять участие в XII Всероссийском фестивале туристических видео «Диво России».

С 2025 года фестиваль будет включать два отдельных конкурсных мероприятия:

1) Всероссийский туристический кинофестиваль «Диво России», в котором смогут принять участие профессионалы и любители кино- и видеоиндустрии, видеоблогеры, сотрудники федеральных и региональных телеканалов, представители видеостудий.

2) Всероссийский конкурс видеопрезентаций «Диво России», на который приглашаются профессионалы из сферы туризма. Это могут быть региональные и муниципальные администрации, туристско-информационные центры и офисы по туризму, туроператоры и турагентства, музеи и клубы, санатории и отели, предприятия, связанные с промышленным туризмом, народными промыслами и ресторанным бизнесом. Участникам нужно представить не фильмы или профессиональные видеоролики, а грамотно созданные презентации, записанные авторами на видеокамеру или смартфон.

Прием заявок закончится 30 апреля. Лучшие проекты отберут в финалы, которые пройдут в октябре в Севастополе и Сочи.