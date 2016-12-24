В Мордовии доярка лишилась 900 тысяч рублей по милости бездумного коллеги-инвестора

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевшая рассказала, что на работе к ней обратился коллега, который попросил воспользоваться ее телефоном и приложением мобильного банка для проведения некой финансовой операции. Женщина не отказала, а спустя несколько дней обнаружила, что неизвестные оформили от ее имени кредит в размере 900 тысяч рублей и вывели эти деньги со счета.

В ходе дознания выяснилось, что 32-летний невольный виновник произошедшего в марте этого года клюнул на приманку инвестиционных аферистов. Мужчина даже смог получить прибыль от сделок, но с выводом заработанного у него возникли сложности. Ему порекомендовали найти доверенное лицо, которому и будут переведены деньги.

За помощью инвестор обратился к своей коллеге - работающей оператором машинного доения 40-летней жительнице Старошайговского района. Она передала ему свой мобильный телефон с открытым приложением мобильного банка.

По указанию «брокеров» мужчина произвел ряд манипуляций на смартфоне женщины, результатом чего стало оформление от ее имени кредита на 900 тысяч рублей, которые сразу же уплыли мошенникам. После этого товарищ вернул телефон, не подозревая о реальном значении произведенных действий.

В настоящий момент по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.