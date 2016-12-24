В Саранске активисты «Единой России» и школьники привели в порядок захоронение Героя Советского Союза

В преддверии праздника Великой Победы активисты партии «Единая Россия» вместе с учениками гимназии №20 Саранска привели в порядок захоронение Героя Советского Союза Вениамина Борисовича Миронова.

Окончивший Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1941 году Вениамин Миронов находился на фронтах Великой Отечественной войны фактически с самого ее начала. Командовал отдельным минометным дивизионом 211-й воздушно-десантной бригады.

В апреле 1945 года гвардии подполковник Вениамин Миронов уже во главе 347-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка отличился во время штурма Берлина. Полк Миронова успешно прорвал немецкую оборону в пригороде Вайсензее. Командир лично руководил штурмом опорного пункта немецкой обороны, получил ранение, но остался в строю. С боями полк вышел к самому центру немецкой столицы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом отвагу и героизм гвардии подполковник Вениамин Миронов был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1955 году в звании полковника Вениамин Миронов был уволен в запас. Несколько десятилетий преподавал начальную военную подготовку в саранской гимназии № 20. Сегодня имя прославленного уроженца Мордовии носит одна из улиц столицы Мордовии и родная гимназия.