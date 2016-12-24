12 апреля на время проведения в Саранске продовольственной ярмарки изменятся маршруты движения общественного транспорта

По информации городской Администрации, в связи с проведением специализированной ярмарки по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции в Саранске 12 апреля изменятся маршруты движения общественного транспорта

Центральный район

На ул. Ботевградская на участке от ул. Полежаева до ул. Васенко будет ограничено движение транспорта.

Автобусы по маршрутам № 8, №9 и №15 – вместо ул. Ботевградская будут следовать по ул. Титова и далее по действующим маршрутам.



Автобусы по маршрутам № 7, 17, 31 - также будут следовать по ул. Титова, в обратном направлении по ул. Гагарина и далее по действующим маршрутам.



Автобусы по маршруту №27 – при движении с микрорайона Химмаш вместо ул. Васенко будут следовать по ул. Полежаева.



Пролетарский район

На пр. 60 лет Октября на участке от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных будет ограничено движение транспорта.

Автобусы по маршрутам №6, №39 будут следовать по ул. Веселовского.



Юго-Западная часть города

На ул. Ульянова на участке от ул. Энгельса до ул. М. Расковой будет ограничено движение транспорта.

Троллейбусы по маршрутам №7, №8, №13к, 15, а также автобусы по маршрутам №№5, 14, 15, 28, 32, 40 будут следовать по пр. 50 лет Октября до ул. Энгельса и в обратном направлении по действующей схеме маршрутов.



Автобусный маршрут №39 будет следовать по улицам ул. Энгельса, ул. Попова, ул. М. Расковой, ул. Ульянова и далее по действующей схеме маршрута.



Октябрьский район

На пр. 70 лет Октября на участке от ул. Косарева до ул. Севастопольская будет ограничено движение транспорта.

Автобусы по маршрутам №1, №27 вместо пр. 70 лет Октября будут следовать по ул. Волгоградской и далее по действующим маршрутам.



Автобусы по маршруту №44 вместо пр. 70 лет Октября будет следовать по ул. Гожувская с выходом на ул. Севастопольская и далее по действующему маршруту.