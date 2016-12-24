В Мордовии льготники на поездах пригородного сообщения смогут воспользоваться абонементными билетами «Выходного дня»

В Мордовии с 15 апреля по 15 октября для граждан льготной категории устанавливается 50% скидка на проезд в поездах пригородного сообщения в пределах республики по месячным абонементным билетам «Выходного дня».

По информации Башкортостанской пригородной пассажирской компании, оформить такой билет можно в билетной кассе Рузаевки по предварительной заявке на бесконтактную смарт-карту (БСК). Оформление начинается за 30 суток до начала действия абонемента.

При оформлении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий льготный статус (удостоверение ветерана труда и т.п.)

При проверке проездных документов в пригородном поезде необходимо предъявить абонементный билет (смарт-карту), выданный в билетной кассе, а также документ, удостоверяющий личность и удостоверение льготника.

Абонемент действует на поездки до 30 км.

По вопросу составления предварительной заявки на оформление абонементных билетов «Выходного дня» можно обратиться в билетную кассу ежедневно с 07:00 до 19:30 по телефону: 8-927-190-97-40.

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд представлен на официальном сайте Башкортостанской пригородной пассажирской компании.