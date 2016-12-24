«Сохраненная память»: в Самаре подвели итоги масштабного международного молодежного исторического форума к 80-летию Победы

5 апреля в МТЛ «Арена» завершился Международный молодежный исторический форум «Сохраненная память», ставший важным событием в преддверии 80-летия Великой Победы. Организаторами выступили Правительство Самарской области и ВОД «Волонтеры Победы» при поддержке Сторонников «Единой России» и Национального центра исторической памяти при Президенте РФ.

На протяжении четырех дней загородный комплекс «Циолковский» принимал более 300 участников из разных регионов России и зарубежных стран. От Мордовии в форуме приняли участие сотрудники Республиканского гражданско-патриотического центра молодежи и представители Мордовского регионального отделения движения «Волонтеры Победы». Ребята участвовали в грантовом конкурсе Росмолодежи, а также в образовательных площадках, в рамках которых прошло обучение для добровольцев волонтерского корпуса 80-летия Победы.

Форум объединил четыре ключевые направления: от развития региональных и страновых добровольческих команд до создания современных медиапроектов. Особое внимание уделялось практической составляющей — участники работали под руководством федеральных и региональных экспертов, Героев России и ветеранов, которые делились уникальным опытом. В программе были не только лекции, а также стратегические сессии и мастер-классы от ведущих специалистов в области исторического просвещения и медиа, а также игротехников.

Кульминацией форума стала панельная дискуссия «Молодежь как голос истории: новые форматы сохранения памяти», где обсуждались актуальные подходы к патриотическому воспитанию. В дискуссии приняли участие представители власти, общественные деятели и эксперты, которые обменялись мнениями о том, как сделать историческое наследие ближе и понятнее современной молодежи.

«Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – сделать сохранение памяти о подвиге нашего народа важным для молодого поколения. Мы видим, как через волонтерские проекты, цифровые технологии и современные форматы молодые люди по-новому открывают для себя историю. Особенно важно, что сегодня молодежь сама становится творцом новых форматов патриотической работы – от создания цифровых архивов до организации «живых» уроков истории. Именно такой, искренний и современный подход позволяет сделать память не обязанностью, а осознанным выбором нового поколения», - отметила ЗамПред Комитета ГосДумы по развитию гражданского общества, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», Председатель Центрального совета Сторонников Партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов в своем выступлении подчеркнул важность патриотического воспитания и интеграции современных технологий в создание проектов, посвященных сохранению исторической памяти: «Сегодня мы видим, как молодежь осознанно и глубоко подходит к вопросам сохранения исторической памяти. Это не просто инициативы – это личная позиция нового поколения, для которого патриотизм стал естественной частью мировоззрения. Когда студенты создают цифровые архивы фронтовых писем, а школьники разрабатывают VR-экскурсии по местам боевой славы – это показывает, что память о Победе живет не в учебниках, а в сердцах молодых людей. Для нас принципиально важно поддерживать такие инициативы. Именно поэтому мы расширяем возможности грантовых конкурсов, увеличиваем финансирование и выстраиваем систему сопровождения проектов. Эти ребята не просто предлагают идеи – они формируют новый язык исторической памяти, понятный их поколению».

Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов подчеркнул, что для Самарской области возможность принимать форум «Сохраненная память» имеет особое значение: «В западном мире стало «модно» переписывать историю, искажать факты, связанные с Великой Отечественной войной, и присваивать подвиги советского народа себе. Но мы помним, какой ценой завоевана великая Победа, обязаны сохранять эту память и передавать из поколения в поколения. Два города Самарской области носят звание городов трудовой доблести, Самара (Куйбышев) стала в годы Великой Отечественной войны запасной столицей страны, сюда эвакуировали многие заводы, учреждения культуры, здесь были стратегические объекты. Регион по праву гордится своей историей и ведет большую работу по ее сохранению. Международный форум является частью этой системной деятельности, призванной объединить лучшие практики и задать новые векторы патриотического воспитания».

Александр Борматов (позывной Искандер) – заместитель командира батальона «Буревестник» Добровольческого корпуса, автор Всероссийского проекта «Герои с нашего двора» отметил важность диалога между поколениями для сохранения истинной истории: «Народ, не знающий своей истории, не имеет будущего. Все встанет на свои места, когда молодежь будет не просто изучать наше прошлое, но и осознавать ценность великих побед, анализировать современные вызовы. Особенно важно их живое общение с ветеранами Великой Отечественной войны – нашими золотыми людьми, чей опыт настолько необходим нам сегодня. Когда есть возможность поговорить с парнями, теми, кто сейчас на передовой защищает Родину, – именно так формируется целостное мировоззрение. Ответы, которые ребята получают от этих достойнейших людей, особенно от ветеранов, помогают им выстраивать верные жизненные ориентиры. Это позволяет идти вперед, избегая ошибок, о которые спотыкаются те, кто пренебрегает уроками истории».

На торжественной церемонии закрытия были подведены итоги Форума, а также объявлены победители публичных защит конкурса Росмолодежь.Гранты. Эксперты-наставники высоко оценили проектные инициативы, определили 11 победителей, которые будут рекомендованы к получению финансовой поддержки на общую сумму свыше 5,9 миллионов рублей.

Одним из победителей конкурса публичных защит стала Анастасия Ершова из Республики Хакасия. Ее проект «Сохраненная память» направлен на восстановление и благоустройство захоронений участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Республики Хакасия. Проект включит в себя серию образовательных мероприятий по работе с архивными документами и поиском информации об участниках боевых действий, благоустройство памятных мест и захоронений на территории Республики. По итогам проекта на онлайн-платформе будет размещена информация об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., захороненных на территории Республики Хакасия, включающая в себя биографическую справку, боевой путь, имеющиеся исторические документы и награды.

Евгения Хитрова из Мурманской области планирует к реализации форум игровых технологий «Сохраняя историю». Форум будет организован для подростков и молодежи старше 14 лет, вовлеченных в сферу патриотического добровольчества, специалистов сферы государственной молодежной политики и организаторов добровольческой деятельности. Инициатива будет реализована и распространена на муниципальные образования Мурманской области.

Виктория Хоркина из Самарской области представила Марафон возможностей для муниципалитетов «Сохраняй историю вместе с грантом». Проект направлен на повышение уровня знаний и практических навыков лидеров и членов молодежных организаций, реализующих и планирующих к реализации свои патриотические инициативы. В рамках проекта планируется комплекс мероприятий для системной проработки патриотических инициатив участниками: выездные мероприятия в муниципалитеты с презентацией грантовых возможностей, онлайн-интенсив с тематическими блоками по подаче грантовой заявки, а также заключающий блок – фестиваль патриотических инициатив.