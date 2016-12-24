Росприроднадзор произвел расчет ущерба экологии от крушения танкеров в Черном море

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования предъявлено требование по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде в результате крушения танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Общая сумма предъявленных компаниям-загрязнителям требований составила около 85 миллиардов рублей.

У компаний, которым предъявлены требования, есть 1 месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд.