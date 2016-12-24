Мордовия вошла в пятерку лучших субъектов страны по подготовке граждан к военной службе

7 апреля в Мордовию прибыла Центральная конкурсная комиссия по проверке результатов подготовки граждан к военной службе, организации и проведения призыва в 2024 году. По итогам работы за прошлый год республика заняла первое место среди субъектов РФ, расположенных на территории Центрального военного округа, и вошла в пятерку лучших субъектов страны.

На заседании в Доме Республики Глава Мордовии отметил: «Мы собрались, чтобы представить Центральной конкурсной комиссии результаты подготовки граждан к военной службе, проведения призыва на военную службу по итогам 2024 года. Мы впервые участвуем в конкурсе на лучшую подготовку в числе пяти субъектов Российской Федерации. В республике высокий показатель годности к военной службе. На протяжении последних лет количество граждан с высшим образованием, направленных для прохождения военной службы из нашей республики, также является одним из самых высоких. По поручению Президента мы занимаемся развитием центров патриотического воспитания молодежи, работаем с Юнармией, Движением Первых, возрождаем игру «Зарница». Первостепенное значение для нас имеет всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать». Важным практическим результатом этой работы является военно-профессиональная ориентация обучающихся, их готовность связать свою дальнейшую судьбу с военной службой. Представленный опыт по военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи способствует формированию у юношей позитивного отношения к армии и военной службе. Сегодня мордовские ребята считают за честь служить в Вооруженных Силах России. Мы ими гордимся».

Глава республики пожелал членам Центральной конкурсной комиссии плодотворной работы.

Председатель Центральной конкурсной комиссии, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Владимир Цимлянский отметил, что показатель годности призывников в республике - выше среднероссийского уровня. «Задание на призыв в прошлом году Мордовия выполнила качественно и в полном объеме, - сказал он. - Практика показывает, что лучших результатов добиваются те субъекты, где наиболее слаженно проводится работа органов власти и общественных организаций, где на постоянной основе занимаются военно-патриотическим воспитанием. Именно это позволило Мордовии впервые заслуженно занять первое место среди регионов, входящих в Центральный военный округ».

За период с 2020 года численность юнармейского движения в республике выросла вдвое – на 4 тысячи человек.

Военный комиссар Республики Мордовия Игорь Тихомиров доложил о результатах подготовки граждан к военной службе, организации и проведения призыва на военную службу в 2014 году.

Министр здравоохранения РМ Олег Маркин выступил с информацией об организации мероприятий медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан.

Министр образования РМ Елена Солдатова рассказала об итогах подготовки граждан по основам военной службы и военно-патриотического воспитания молодежи в образовательных организациях.

Министр спорта РМ Никита Ларьков выступил с докладом о развитии спорта среди молодежи и выполнении нормативов и тестов спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева рассказала об опыте работы по развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Об итогах подготовки граждан по военно-учетным специальностям в 2023-2024 году и военно-патриотическому воспитанию молодежи доложил исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Республики Мордовия Сергей Яшин.

Члены конкурсной комиссии также посетили репетицию парада Победы на Советской площади и возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. На церемонии возложения присутствовали представители министерств и ведомств, общественных организаций и ветераны СВО.