Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по ул. Бедно-Демьяновская в Рузаевке давно назрел

В Мордовии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» запланирован долгожданный капитальный ремонт важнейшего путепровода для города железнодорожников. Путепровод через железную дорогу по ул. Бедно-Демьяновская в Рузаевке был построен в 1961 году. В 2001 году заменяли балки пролетных строений и провели устройство нового мостового полотна. Но конструкции всех опор тогда остались без изменений. Таким образом, эксплуатация данного сооружения длится уже 64 года.

Мост – важнейшее связующее звено между двумя частями Рузаевки (нижняя часть города, где расположен железнодорожный вокзал и район Химмаш, где находится одно из крупных градообразующих предприятий по производству грузовых вагонов). Кроме того, путепровод обеспечивает выезд на федеральную автомобильную дорогу Р-158, а также проезд из муниципальных районов через Рузаевку в столицу Мордовии. Немаловажным является и то, что путепровод проходит над железнодорожными путями.

Объект для Мордовии является крупным капиталоемким. Стоимость – порядка 734 миллионов рублей. Дорожникам предстоит проделать большую работу. С 14 апреля закрывается движение по мосту, чтобы подрядчик приступил к работам.

На первых этапах предстоит вынос и переустройство коммуникаций. Это и электроосвещение, и водоснабжение, теплосети и сети связи. Параллельно будет расчистка территории от кустарниковой растительности и оборудование строй-городка.

Специалисты полностью демонтируют мостовое полотно, пролетные строения и опоры. Затем проведут устройство новых двухрядных опор из буронабивных свай в количестве 10 штук на каждую из 3 опор. Всего 30 штук.

На каждой опоре планируется возведение монолитного ригеля на четырех стойках. После, дорожники займутся устройством стального пролетного строения с железобетонной плитой. А дальше приступят к гидроизоляции, укладке 2 слоев асфальтобетона, установке барьерного и перильного ограждения.

Следует отметить, что на участках сопряжения путепровода с насыпью подходов на опорах 1 и 3 (то есть в начале и в конце), дорожники заменят дорожную одежду. Будет проведено устройство армогрунтовых подпорных стенок для уширения проезжей части на подходах. В проекте также предусмотрено устройство тротуаров на подходах и самом путепроводе.