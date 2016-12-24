Ушла из жизни депутат Государственного Собрания Мордовии Светлана Киселева

Трудовую деятельность Светлана Евгеньевна Киселева начала в 1984 году на Саранском домостроительном комбинате. Затем работала на Ташкентском авиационном производственном объединении им. В.П. Чкалова, заводе «Электровыпрямитель» в Саранске.

В 1991 – 2005 гг. занимала должности от специалиста до начальника отдела финансовых балансов, кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики Министерства экономики РМ. С 2005 года по 2016 год была заместителем, первым заместителем Министра социальной защиты населения Мордовии.

С участием Светланы Киселевой были разработаны основополагающие в социальной сфере проекты многих региональных законов, а также республиканских и ведомственных программ, направленных на поддержку малообеспеченных граждан, реализацию семейной политики.

С 2016 года являлась депутатом Госсобрания Мордовии, на постоянной профессиональной основе возглавляла Комитет по бюджету, финансам и налогам, входила в состав Совета регионального парламента. Светлана Киселева проводила большую работу по принятию законопроектов о республиканском бюджете, формированию перечня наказов избирателей и контролю за их исполнением.

Светлана Евгеньевна заслужила уважение жителей республики профессиональной, ответственной деятельностью. Ее труд отмечен различными наградами и Почетным званием «Заслуженный работник органов государственной власти Республики Мордовия».

Председатель Госсобрания РМ, депутаты, Аппарат республиканского парламента выражают глубокие соболезнования родным и близким Светланы Евгеньевны Киселевой.