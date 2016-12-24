Военный комиссар Мордовии рассказал о весенней призывной кампании

В Пресс-центре РМ сегодня прошел брифинг для журналистов региональных СМИ, посвященный стартовавшей весенней призывной кампании. Военный комиссар Республики Мордовия полковник Игорь Тихомиров сообщил исчерпывающую информацию по всему спектру волнующих граждан вопросов.

С 1 апреля в Мордовии начали свою работу призывные комиссии. Как и ранее призыв будет осуществляться в установленные законодательством РФ сроки и в плановом порядке. Этой весной планируется призвать и направить для прохождения военной службы более 1 000 человек.

«Мероприятия весеннего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней направляются только офицеры и военнослужащие по контракту. Все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут своевременно отправлены к местам проживания, - отметил Игорь Тихомиров. - Хочу успокоить призывников и их родителей – знаю, эта тема часто обсуждается, – срок службы по призыву остается неизменным: 12 месяцев. Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут.

В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах Российской Федерации – это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там, в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут».

Отправки призывников со сборного пункта Республики Мордовия в войска планируются с 10 апреля 2025 года.

Ребята из Мордовии будут проходить службу во всех видах и родах войск, дислоцированных по всей территории России: это сухопутные войска, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы, воздушно-десантные войска и войска Национальной гвардии. Весной 2025 года пограничные органы вновь будут комплектоваться военнослужащими по призыву.

Большинство призывников будут направлены в учебные подразделения, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой.

По прежнему, будут комплектоваться научные роты Военно-инновационного технополиса «Эра».

«К проведению призыва все готово. Созданы необходимые запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. Завезено продовольствие и вещевое имущество для выдачи военнослужащим перед убытием со сборного пункта, - сообщил военный комиссар Республики Мордовия. - В целях снижения нагрузки на лечебные учреждения Республики Мордовия на медицинское обследование в первую очередь будут направляться только те призывники, которые не имеют права на отсрочку от призыва на военную службу».

С 01 апреля в военном комиссариате организована работа «горячей линии» для информирования населения по вопросам проведения призывной кампании (телефон: (8342) 38-55-14), где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Также функционирует раздел «Военные комиссариаты» на сайте e-mordovia, где размещена и постоянно обновляется актуальная справочная информация по вопросам призыва.

«Особенностью предстоящей призывной кампании является то, что пройдет она с использованием государственной информационной системы, - говорит Игорь Тихомиров. - По сути это централизованная база данных обо всех гражданах, подлежащих воинскому учету, которая обеспечит работу военных комиссариатов по актуализации сведений воинского учета, а также рассылку повесток гражданам в электронном виде.

Что касается оповещения призывников, то от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника, или вручаться ему лично. Электронные повестки будут направляться в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги».

Завершая выступление, мне хотелось бы обратиться к сегодняшним призывникам. Служба сегодня для многих граждан является надежным социальным лифтом. Год службы пролетит незаметно. Для одних – это возможность возмужать, повзрослеть, получить военно-учетную специальность, обрести настоящих армейских друзей. А для других военная служба по призыву – путь к призванию, которое становится делом всей жизни. Поэтому всем пожелаю легкой службы, а для того, чтобы она была комфортной, в воинских частях нашей армии сегодня созданы все условия».