В Мордовии завершено расследование по делу о «газовой атаке» на студентов Краснослободского колледжа

Отвечать в суде по громкому инциденту с отравлением студентов колледжа будет 48-летний слесарь по ремонту технологических установок газораспределительной станции. По информации Следственного комитета по РМ, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Следствие выяснило, что 21 сентября 2023 года слесарь вместе с коллегами был направлен в Краснослободск для выполнения работ по заправке хранилища газораспределительной станции одорантом. Это химическое вещество используется в качестве примеси к голубому топливу для придачи ему неприятного специфического запаха, предупреждающего о наличии газа в воздухе.

Газовщик в нарушение установленных норм и правил неправомерно ускорил технологический процесс, вследствие чего произошел значительный выброс паров опасного химического вещества в атмосферу. От этого пострадали люди, находящиеся в непосредственной близости от газораспределительной станции. Почти четыре десятка студентов Краснослободского медицинского колледжа были экстренно госпитализированы с диагнозом – «отравление неизвестным веществом».

Проведенные судебные экспертизы показали, что каждому из пострадавших был причинен легкий вред здоровью. Следствием установлено, что противоправные действия обвиняемого состоят в прямой причинной связи с наступившими последствиями.

В СК отмечают, что несмотря на непризнание обвиняемым своей вины, следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение им инкриминируемого деяния.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.