На первом заседании новой комиссии Госсовета РФ обсудили поддержку участников СВО и их семей

В Москве прошло первое, установочное заседание комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий, созданной в марте по Указу Президента России. Помощник Президента, Секретарь Госсовета Алексей Дюмин отметил, что к главным задачам новой комиссии относятся координация усилий федеральных и региональных органов власти, повышение эффективности мероприятий в субъектах РФ, а также отработка всего комплекса вопросов по поддержке ветеранов боевых действий –участников СВО и членов их семей.

«Сегодня наши общие усилия по поддержке ветеранов боевых действий – участников СВО и их семей должны выйти на новый уровень. Наш долг – сделать все, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с фронта, реализовать себя в мирной жизни. И к этому должны быть готовы все: федеральные и региональные органы власти, социальные и спортивные организации, общество, бизнес. Несмотря на различия в экономическом положении и возможностях регионов, нельзя допустить серьезного разрыва в объёмах поддержки. Наша задача – обеспечить на всей территории России и для всех без исключения ветеранов СВО гарантированный единый базовый объём мер поддержки. И комиссия Госсовета должна стать площадкой для его выработки», – сообщил Алексей Дюмин.

Он также добавил, что комиссия создана не только на период СВО и должна работать до тех пор, пока все вопросы ветеранов и их близких не будут решаться на системной основе, быстро и качественно.

Секретарь Госсовета отметил особый вклад Государственного фонда «Защитники Отечества». Его председатель, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилева поделилась, что за два года работы фонд решил больше 2 миллионов запросов.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, назначенный председателем новой комиссии, рассказал, что для организации эффективной деятельности созданы три рабочие группы – по вопросам совершенствования мер социализации и жизнеустройства, по вопросам совершенствования медицинской и психологической помощи, а также по вопросам межведомственного взаимодействия.