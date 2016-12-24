Пять населенных пунктов Мордовии вошли в число российских городов с благоприятной средой

В России подвели итоги расчета Индекса качества городской среды за прошлый год. Результатами поделился Зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Количество городов с благоприятной средой в нашей стране выросло до 920. Прирост среднего индекса качества горсреды по отношению к 2019 году составил 30%.

«За всеми расчетами стоят конкретные парки, скверы, аллеи, набережные, общественные пространства и дворы, по которым горожане гуляют или проходят ежедневно. Общий облик конкретного города», – прокомментировал Марат Хуснуллин.

Кстати, в число городов с благоприятной средой также вошли Саранск, Рузаевка, Ковылкино, Краснослободск и Темников, а Инсар и Ардатов улучшили свои показатели.

Зампредседателя Правительства РФ отметил, что Индекс качества городской среды является полезным инструментом для муниципальных и региональных властей, так как помогает определить векторы дальнейшей работы, направленной на повышение качества жизни россиян.

Комплексная программа развития городской среды в нашей стране будет продолжена по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».