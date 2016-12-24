Фонд «Защитники Отечества» объявил о старте Всероссийского конкурса творческих работ «Памяти героев верны!»

Репортер

Главная цель конкурса – сохранение памяти о героях и событиях специальной военной операции. Работы принимаются с 3 апреля по 7 июля.

Все желающие могут стать участниками конкурса в девяти номинациях:

– «Эссе на тему «Я в сердце бережно храню»
– «Рассказ, посвященный событиям специальной военной операции»
– «Эссе на тему «Династия военных. Специальная военная операция рождает новое поколение героев»
– «Авторское стихотворение»
– «Авторская песня»
– «Авторская фотография»
– «Рисунок»
– «Короткое видео (клип), посвященное участникам и/или событиям специальной военной операции» (спецноминация от Движения Первых)
– «Волонтеры: помощь фронту» – рассказ об истории волонтера (или волонтеров) и его вкладе в приближающуюся Победу» (спецноминация от Движения «Волонтеры Победы»)

Победителей наградят в четырех возрастных группах - 7–13 лет, 14–17 лет, 18–35 лет, а также 36 лет и старше.

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