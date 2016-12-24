В Мордовии ветераны уже в апреле получат выплату в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

К 80-летию Великой Победы отделение Социального фонда по РМ направит ветеранам и труженикам тыла единовременную выплату. Перечисления средств начнется уже с 3 апреля.

Указом Президента установлено две суммы юбилейных выплат, которые различаются в зависимости от категории получателей. Единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей получат:

- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы ветеранов

- вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией

- граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда», несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны.

Единовременная выплата в размере 55 тысяч рублей поступит:

- труженикам тыла, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Юбилейные выплаты охватывают не только жителей России, но и граждан нашей страны, которые постоянно проживают в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

На сегодняшний день в Мордовии проживают 1740 граждан, которым положены разовые выплаты к 9 мая.

Единовременные юбилейные выплаты доставят получателям до празднования Дня Победы. Они придут одновременно с пенсией за апрель по традиционному графику доставки. Через банки первыми их получат жители Мордовии, у которых дата доставки приходится на 5 число, а через почтовые отделения связи — пенсионеры, которые традиционно получают выплаты 3-го числа.

Отмечается, что в этом году юбилейная выплата поступит некоторым ветеранам дополнительно к традиционной выплате в размере 10 тысяч рублей, которую региональное отделение Социального фонда ежегодно перечисляет участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Эта выплата придет также с апрельской пенсией.