Борец из Мордовии выступит на Чемпионате Европы

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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Воспитанник СШОР спортивной борьбы и дзюдо Руслан Бичурин по итогам контрольных схваток включен в состав сборной России на Чемпионате Европы по спортивной борьбе. В Словакии Руслан Бичурин будет бороться в привычной весовой категории до 67 кг.
Первые встречи соперников на ковре пройдут 11 апреля. Напомним, что на прошлогоднем Чемпионате Европы в Бухаресте борец из Мордовии завоевал в своем весе серебряную медаль.
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