Борец из Мордовии выступит на Чемпионате Европы

Воспитанник СШОР спортивной борьбы и дзюдо Руслан Бичурин по итогам контрольных схваток включен в состав сборной России на Чемпионате Европы по спортивной борьбе. В Словакии Руслан Бичурин будет бороться в привычной весовой категории до 67 кг.

Первые встречи соперников на ковре пройдут 11 апреля. Напомним, что на прошлогоднем Чемпионате Европы в Бухаресте борец из Мордовии завоевал в своем весе серебряную медаль.