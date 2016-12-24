В Мордовии 40-летний наркодилер ответит в суде за операции с 3 кг «синтетики»

40-летний житель Инсара может получить вплоть до 20 лет лишения свободы по обвинению в незаконном сбыте и пересылке наркотических средств в особо крупном размере.

По информации МВД по РМ, вечером 20 января этого года при отработке оперативной информации сотрудники УНК остановили автомобиль, двигавшийся в направлении Мордовии. За рулем находился 40-летний житель Инсара. В ходе досмотра в салоне транспортного средства внутри заднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили и изъяли пакетик с синтетическим наркотиком, общая масса которого составила 66,55 граммов.

В ходе следствия было установлено, что фигурант дела в Москве, действуя группой лиц по предварительному сговору, извлек из тайника крупную партию наркотика синтетического происхождения с целью дальнейшего его сбыта. 19 января он спрятал в сварочный аппарат 2,9 кг запрещенного вещества и через транспортную компанию оправил посылку в г.Архангельск. Часть «синтетики» он оставил себе, предполагая позже сбыть наркотики на территории Мордовии.

Сотрудниками УНК МВД по РМ посылка с наркотиками была изъята из транзитного терминала в Москве. Вину в содеянном фигурант признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.