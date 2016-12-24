Лекторы Общества «Знание» провели для школьников Мордовии занятия по науке, профориентации и патриотике

В республике завершился цикл просветительских лекций Российского общества «Знание», которые стали частью программы лагеря дневного пребывания «Школа новых возможностей». Слушателями стали дети участников специальной военной операции.

Смена прошла на площадках межфакультетского технопарка универсальных педагогических и педагогического технопарка «Кванториум» им. Д. Т. Надькина и состояла из увлекательных лекций проектов Знание.Карьера и Знание.Наука, мини-исследований с использованием современного лабораторного оборудования.

В ходе встречи-диалога с председателем регионального отделения Российского общества «Знание», ректором Мордовского государственного педагогического университета им. М.Е. Евсевьева Мариной Антоновой участники поговорили о том, какие существуют профессии и что нужно для того, чтобы их получить.

«Мы с ребятами познакомились с разнообразным миром профессий и придумали профориентационную азбуку для детей. Это интересно и познавательно», — поделилась Марина Антонова.

Для младшего отряда прошла серия взаимосвязанных лекций, нацеленная на изучение способов сохранения экологии при помощи современных технологий. В инновационных лабораториях ребята исследовали экологически-чистые источники энергии и образцы воды на предмет их загрязнения, проводили мониторинг биосигналов человека, освоили способы программирования роботов и управления БПЛА, а также правила оказания первой помощи и обращения со стрелковым оружием.

Ребята выполняли занимательные исследования и опыты по изучению способов сохранения и защиты природы, во время которых они получали подсказки – карточки с изображением изученных технологий и профессий будущего, связанных с той или иной наукой. После каждого занятия отряд заполнял карту умений заработанными подсказками. В результате ребята получили модель «Наука и технологии в гармонии с природой», в центре которой находится образ человека – защитника природы. Полученная модель является продуктом научной экспедиции «ЭкоСлед» младшего отряда.

Старший отряд вместе с лекторами Общества «Знание» отправился в мир науки для изучения межпредметных связей естественно-научных и общетехнологических дисциплин, современных технологий и профессий, связанных с ними.

На протяжении всей смены ребята проводили исследования в STA-студиях «Физика вокруг нас», «НейроЧеловек», «Робо-код», «Полёт за знаниями» и другие, в процессе которых выяснили связь между физиологией и нейробиологией, изучили работу нервной и дыхательной систем, провели химический анализ продуктов питания, узнали особенности профессий биотехнолога и биоинженера, выяснили назначение БПЛА и мобильных роботов в различных профессиях, число которых стремительно растёт, и познакомились с предпрофильными компетенциями современных профессий. Кроме того, ребята выделяли личностные качества, необходимые для овладения каждой из рассматриваемых профессий.

На каждом занятии отряд зарабатывал карточки с иллюстрациями изученных профессий, компетенций и личностных качеств. В результате ребята собрали карту высокотехнологичных профессий и Qr-код, ведущий к самой важной профессии будущего — ей оказалась профессия учителя. Ведь она даёт начало для новых исследований и открытий, педагог помогает открывать новые знания и использовать их. Участники отметили, что будущее без учителя невозможно.

В ходе мероприятий лекторы Общества «Знание» использовали методические материалы, способствующие формированию первичных навыков социализации, развитию критического мышления, коммуникации и коллаборации. Дети учились анализировать результаты своей деятельности, осмысливать и обсуждать их со сверстниками, тем самым развивая аналитические навыки и умения работать в команде.

Кроме того, для ребят прошел патриотический урок «Герои истории», который провели бойцы поискового отряда «Сурский рубеж».