Глава Мордовии Артём Здунов возглавил комиссию Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья»

Указом Президента России от 2 апреля текущего года Глава Республики Мордовия Артём Здунов назначен председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Семья».

Руководитель республики поблагодарил Президента страны Владимира Путина за оказанное доверие: «Нацпроект «Семья» - президентская инициатива, которая объединяет всех жителей страны, все органы власти, общественность, бизнес вокруг важнейшей задачи – поддержать семьи с детьми, увеличить их количество, укрепить наши семейные ценности. В этом направлении уже проведена большая работа, реализован ряд важных инициатив. Помощник Президента Алексей Геннадьевич Дюмин, который координирует всю работу Госсовета, обратил внимание на важность повышения уровня и качества жизни семей с детьми, обеспечения родителей достойной работой, охраны здоровья, доступности образования, культурных и спортивных мероприятий. Площадка Госсовета позволяет эффективно и предметно обсуждать все полезные инициативы с привлечением губернаторского корпуса, специалистов, органов власти. Будем активно искать и внедрять новые подходы, чтобы решать главную задачу – повышать рождаемость в нашей стране, для которой большая, дружная и здоровая семья испокон веков была и остается главной ценностью».