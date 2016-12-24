В Мордовии на ярмарке трудоустройства предложат более 2,5 тысяч вакансий

18 апреля в Мордовии пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В республике будут работать несколько крупных площадок, на которых более 80 работодателей предложат свыше 2,5 тысяч вакансий.

Среди активных участников ярмарки - «ВКМ-Сталь», «Сарансккабель», «Ардатовский светотехнический завод», предприятие «Цемрем», Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», «Оптиковолоконные Системы» и другие.

В рамках мероприятия помимо представления вакансий ключевых работодателей и презентации возможностей центров занятости также будут проводиться мастер-классы и тренинги по различным темам, связанным с трудоустройством и карьерным ростом.

В этом году на площадках ярмарки впервые пройдет «Фестиваль профессий». Он станет центральным профориентационным мероприятием, где все желающие смогут познакомиться с профессиями, которые востребованы не только сегодня, но и не утратят своей актуальности в будущем.