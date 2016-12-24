В Мордовии сохранность мемориалов и объектов культурного наследия находится на особом контроле

Состояние объектов культурного наследия народов Российской Федерации в республике и ответственность за их осквернение, уничтожение или повреждение обсуждали сегодня на пресс-конференции в Саранске.

Начальник отдела государственной охраны объектов культурного наследия Министерства культуры, национальной политики и охранного дела РМ Максим Астафьев рассказал о состоянии памятников истории и культуры на территории нашей республики и приведении их в порядок в преддверии 9 мая.

Всего в Мордовии 582 памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., из них 437 из них относятся к объектам культурного наследия.

В соответствии с поручением Главы республики ремонт и приведение их в надлежащее состояние находится на особом контроле. Регулярный мониторинг со стороны органов охраны культурного наследия, а также участие местных администраций помогают поддерживать контроль за состоянием и ремонтом памятников, что позволяет минимизировать риск несанкционированных изменений и повреждений.

Отмечено, что в рамках госпрограммы» Развитие культуры» в этом году отремонтируют 23 памятника. На это выделено 24, 8 млн рублей. Все мероприятия должны быть завершены до 25 апреля 2025 года.

Как подчеркнул начальник отделения организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних МВД по РМ, майор полиции Алексей Саврушкин, повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений, которые являются наследием, наносит не только материальный ущерб, но и ущерб историко-культурному развитию нашей страны.

В качестве наказания за уничтожение либо повреждение данных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества либо посвящённых дням воинской славы России, предусмотрен штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Спикеры ещё раз обратили внимание на долг общества чтить память тех, без кого победа над фашизмом была бы невозможна, кому обязаны жизнью и благополучием.