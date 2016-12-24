Специалисты Росприроднадзора работают на месте загрязнения реки Нуя в Мордовии

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия проводят контрольно-надзорные мероприятия в Чамзинском районе республики. Оперативный выезд на место был организован 31 марта на основании информации о загрязнении реки Нуя и массовой гибели рыбы в пруду Тепловский.

Проведено обследование акватории, береговой полосы реки и прилегающей территории. К работе привлечены специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по ПФО, произведены необходимые отборы проб.

По информации ведомства, инспекторы устанавливают вероятные источники загрязнения, а также возможную причастность к произошедшему АО «Птицефабрика «Чамзинская». Очистные сооружения данного предприятия являются объектом федерального экологического надзора, осуществляют сброс в р. Нуя.

Сообщается, что по итогам проводимой работы будут приняты исчерпывающие меры реагирования в рамках действующего законодательства. Ситуация продолжает оставаться на контроле Межрегионального управления Росприроднадзора.