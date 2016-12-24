С 1 апреля организации и индивидуальные предприниматели Мордовии смогут использовать специальный налоговый режим

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
С 1 апреля 2025 года на территории республики вводится в действие специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
УФНС России по Мордовии обращает внимание, что Автоматизированную упрощенную систему налогообложения смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:
- численность работников не более 5 человек
- годовой доход не более 60 млн рублей
- остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей
- расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях
- заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме
- не применяются иные специальные налоговые режимы
- иные условия, установленные п. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.02.2022 № 17-ФЗ.
Совмещение Автоматизированной упрощенной системы налогообложения с иными режимами налогообложения не допускается.
С порядком перехода на АУСН, а также с особенностями применения данного спецрежима можно ознакомиться на промостранице «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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