С 1 апреля организации и индивидуальные предприниматели Мордовии смогут использовать специальный налоговый режим

С 1 апреля 2025 года на территории республики вводится в действие специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

УФНС России по Мордовии обращает внимание, что Автоматизированную упрощенную систему налогообложения смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

- численность работников не более 5 человек

- годовой доход не более 60 млн рублей

- остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей

- расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях

- заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме

- не применяются иные специальные налоговые режимы

- иные условия, установленные п. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.02.2022 № 17-ФЗ.

Совмещение Автоматизированной упрощенной системы налогообложения с иными режимами налогообложения не допускается.

С порядком перехода на АУСН, а также с особенностями применения данного спецрежима можно ознакомиться на промостранице «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».