В 2025 году более 320 жителей Мордовии отдали мошенникам почти 120 миллионов рублей

Такие данные приводит МВД по РМ. Только за прошедший март аферистам удалось выманить у наших сограждан свыше 52 миллионов рублей.

Один из недавних случаев – телефонная атака на 72-летнюю жительницу Саранска. Она доверилась позвонившему ей по видеосвязи незнакомцу, который представился сотрудником правоохранительных органов и продемонстрировал свое служебное удостоверение.

Махинатор смог убедить пенсионерку, что над ее сбережениями нависла угроза хищения со стороны злоумышленников, поэтому следуют срочно укрыть накопления на «безопасных счетах». Сначала пожилая женщина перечислила на указанные ей реквизиты 500 тысяч рублей со своих вкладов, потом в оборот взяли и ее сестру – вместе женщины перевели жуликам еще 400 тысяч рублей.

И под занавес мошеннической операции с пожилой жертвы выманили еще полмиллиона рублей с помощью очередных «убедительных» аргументов. Общая сумма ущерба у потерпевшей составила 1,4 млн. рублей.