Лицей МГУ им. Н.П.Огарева открыл прием заявок на обучение на 2025-26 учебный год

Репортер

Прием на обучение в лицей Мордовского госуниверситета проводится на конкурсной основе.

Профили обучения:

10А класс — «Информатика. Математика»
10Б класс — «Химия. Физика»

Контрольные цифры приема — 50 детей:

10А класс — 25 обучающихся
10Б класс — 25 обучающихся

Для отправки заявки необходимо заполнить форму и дождаться ответа на на электронную почту, которая указана при заполнении заявки.

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