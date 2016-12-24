Лицей МГУ им. Н.П.Огарева открыл прием заявок на обучение на 2025-26 учебный год

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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
Прием на обучение в лицей Мордовского госуниверситета проводится на конкурсной основе.
Профили обучения:
10А класс — «Информатика. Математика»
10Б класс — «Химия. Физика»
Контрольные цифры приема — 50 детей:
10А класс — 25 обучающихся
10Б класс — 25 обучающихся
Для отправки заявки необходимо заполнить форму и дождаться ответа на на электронную почту, которая указана при заполнении заявки.
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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
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