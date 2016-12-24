Лицей МГУ им. Н.П.Огарева открыл прием заявок на обучение на 2025-26 учебный год

Прием на обучение в лицей Мордовского госуниверситета проводится на конкурсной основе.

Профили обучения:

10А класс — «Информатика. Математика»

10Б класс — «Химия. Физика»

Контрольные цифры приема — 50 детей:

10А класс — 25 обучающихся

10Б класс — 25 обучающихся

Для отправки заявки необходимо заполнить форму и дождаться ответа на на электронную почту, которая указана при заполнении заявки.