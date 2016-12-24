Артём Здунов удовлетворил прошение Дмитрия Позднякова об отставке с должности Председателя Правительства Мордовии

31 марта Главой Мордовии подписан Указ об освобождении от занимаемой должности Председателя Правительства Республики Мордовия Дмитрия Позднякова на основании его заявления об увольнении по собственной инициативе в соответствии с п.3 части 77 Трудового Кодекса РФ.