Артём Здунов удовлетворил прошение Дмитрия Позднякова об отставке с должности Председателя Правительства Мордовии

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Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
31 марта Главой Мордовии подписан Указ об освобождении от занимаемой должности Председателя Правительства Республики Мордовия Дмитрия Позднякова на основании его заявления об увольнении по собственной инициативе в соответствии с п.3 части 77 Трудового Кодекса РФ.
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