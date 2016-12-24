В Саранске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» к концу 2025 года капитально отремонтируют очистные сооружения

Обеспечение чистоты воды, защита окружающей среды от вредных загрязнений и улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе – все это зависит от очистных сооружений.

В настоящее время в Мордовии ведется капитальный ремонт всего комплекса, что обеспечит стабильную работу систем очистки на ближайшие 5-10 лет и поможет избежать аварийных ситуаций.



На текущий момент уже проведены работы по откачке воды с иловых карт, вывезено 54% от общего объема стабилизированного ила на горполигон. До конца года будет произведена замена подводящей и отводящей канализации на иловые карты, обновлено аэрационное и другое оборудование, отремонтированы технологические емкости и ж/б конструкции.