Объем госзакупок у малого и среднего бизнеса Мордовии в прошлом году вырос на 78 %

Благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» объем закупок у субъектов МСП Госкомпаниями в 2024 году вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на 9,7 млрд рублей. Объем закупок составил свыше 22,2 млрд рублей, а количество поставщиков – субъектов МСП достигло 756.

В целом по стране объем закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса за отчетный период вырос более чем на 20% и впервые превысил 9,6 трлн рублей. Это рекордный показатель с момента введения обязательной квоты в 25% на закупки у МСП. Рост произошел за счет существенного увеличения объема закупок в сфере обрабатывающих производств, наращиванию поставок высокотехнологичной продукции и разработки отечественных ИТ-решений.

«Обеспечение участия малого и среднего бизнеса в закупках госкомпаний – важная мера развития предпринимательской инициативы в рамках нового федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Сформировался устойчивый тренд на увеличение доли высокотехнологичной продукции в общем объеме закупок у МСП – около 905 млрд рублей в прошлом году. Таким образом, растет вклад МСП в развитие приоритетных отраслей для формирования экономики предложения», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

Участие в закупках госкомпаний дает малому и среднему бизнесу стабильный и крупный рынок сбыта, обеспечивая возможности для дальнейшего развития.

«В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших договоры с госкомпаниями, выросло на 6,1% по сравнению с 2023 годом и превысило 226 тысяч, что также является рекордным показателем. Это говорит о росте доверия к малому и среднему бизнесу. Предприниматели готовы добросовестно выполнять договоры и эффективно взаимодействовать с крупными заказчиками», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, что малый и средний бизнес может стать участником инициированной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП программы «выращивания» и заключить долгосрочный офсетный договор с одной из госкомпаний. На сегодняшний день по всей стране уже заключено 16 таких договоров на общую сумму более 6,6 млрд рублей. В 2025 году еще девять компаний с госучастием планируют утвердить свои программы «выращивания» поставщиков.

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