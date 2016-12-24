Глава Мордовии провел заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции

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28 марта под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Обсуждались вопросы профилактики коррупционных правонарушений. В нем приняли участие главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, представители Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, кабинета министров, структур правоохранительного блока, Общественной палаты региона.

О состоянии преступности в сфере противодействия коррупции и основных результатах работы МВД по Республике Мордовия в этой сфере в 2024 году и приоритетных задачах на текущий период доложил врио начальника УБЭП и ПК МВД по РМ Александр Вдовин. В 2024 году сотрудниками органов внутренних дел региона пресечено 90 коррупционных преступлений, в том числе 42 – в крупном и особо крупном размере. Расследованы уголовные дела по 98 коррупционным преступлениям, 65 лиц привлечены к ответственности.

Александр Вдовин подчеркнул: «Борьба с коррупцией требует от органов внутренних дел комплексного подхода в принятии необходимых мер».

«Совместную работу в этом направлении продолжим, она очень важна – в первую очередь это средства, которые мы возвращаем в бюджет республики», - подчеркнул Артём Здунов. 

О важности работы независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, рассказал аккредитованный Министерством юстиции России независимый эксперт Сергей Маркиянов. Было отмечено, что в прошлом году в республике было подготовлено более 12 тысяч проектов нормативно-правовых актов. Все они прошли экспертизу, было выявлено и устранено 226 коррупциогенных факторов. Только 13 актов подверглись независимой экспертизе.

«Институт независимой экспертизы – важный и необходимый институт гражданского общества в деле противодействия коррупции», - отметил спикер.

«Все мы заинтересованы в принятии грамотных документов, которые будут исполнены без ущерба для государства, а независимая экспертиза – один из эффективных инструментов», - подытожил Глава Мордовии.

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