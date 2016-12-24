Глава Мордовии провел заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции

28 марта под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло заседание региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Обсуждались вопросы профилактики коррупционных правонарушений. В нем приняли участие главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, представители Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, кабинета министров, структур правоохранительного блока, Общественной палаты региона.

О состоянии преступности в сфере противодействия коррупции и основных результатах работы МВД по Республике Мордовия в этой сфере в 2024 году и приоритетных задачах на текущий период доложил врио начальника УБЭП и ПК МВД по РМ Александр Вдовин. В 2024 году сотрудниками органов внутренних дел региона пресечено 90 коррупционных преступлений, в том числе 42 – в крупном и особо крупном размере. Расследованы уголовные дела по 98 коррупционным преступлениям, 65 лиц привлечены к ответственности.

Александр Вдовин подчеркнул: «Борьба с коррупцией требует от органов внутренних дел комплексного подхода в принятии необходимых мер».

«Совместную работу в этом направлении продолжим, она очень важна – в первую очередь это средства, которые мы возвращаем в бюджет республики», - подчеркнул Артём Здунов.

О важности работы независимых экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, рассказал аккредитованный Министерством юстиции России независимый эксперт Сергей Маркиянов. Было отмечено, что в прошлом году в республике было подготовлено более 12 тысяч проектов нормативно-правовых актов. Все они прошли экспертизу, было выявлено и устранено 226 коррупциогенных факторов. Только 13 актов подверглись независимой экспертизе.

«Институт независимой экспертизы – важный и необходимый институт гражданского общества в деле противодействия коррупции», - отметил спикер.

«Все мы заинтересованы в принятии грамотных документов, которые будут исполнены без ущерба для государства, а независимая экспертиза – один из эффективных инструментов», - подытожил Глава Мордовии.