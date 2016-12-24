В Мордовии вводится новая мера социальной поддержки семей с детьми – предоставление жилья по найму

28 марта на сессии Госсобрания РМ народные избранники поддержали на законодательном уровне инициативу руководства Мордовии, направленную на улучшение жилищных условий семей с детьми, поддержку молодых специалистов. Закон «О дополнительной государственной жилищной поддержке семей при рождении детей» устанавливает право на предоставление жилых помещений по договорам найма с правом выкупа.

Напомним, что в феврале текущего года Глава Мордовии Артём Здунов, общаясь с руководителями крупнейших предприятий региона, вынес на обсуждение вопросы, связанные с демографической политикой. Была поставлена задача в короткий срок проработать правовую основу и механизмы реализации дополнительных мер поддержки рождаемости в регионе.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться работники бюджетной сферы, государственные и муниципальные служащие, которые станут родителями первого или последующих детей в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года. При этом оба супруга или родитель ребенка в неполной семье должны проживать в Мордовии, вести непрерывную трудовую деятельность в регионе не менее года на момент заключения договора найма. Также условие для получения меры поддержки - нуждаемость семьи в жилом помещении.

Глава Мордовии Артем Здунов, комментируя законопроект, подчеркнул, что это важнейшая для Мордовии инициатива. За последние 10 лет численность населения республики снизилась на 50 тыс. человек, а число родившихся – на 3,5 тыс. человек. Действующие меры поддержки семей с детьми, которых в республике сейчас около 30 (ежегодно на эти цели направляется более 7,5 млрд рублей), пока не позволяют в полной мере переломить негативную демографическую тенденцию. Вместе с тем, за последние четыре года в регионе на 15 % увеличилось число многодетных семей.

После проведенных социологических опросов и обсуждений ситуации с главами муниципальных образований стало понятно, что одним из основных сдерживающих факторов и страхов для будущих родителей остается отсутствие или невозможность приобретения собственного жилья.

Эта проблема активно решается в промышленном секторе – специалистам предоставляются выплаты на погашение процентов по кредитам, выделяется арендное жилье и другое.

«Работники бюджетной сферы остаются самой уязвимой категорией, оторванной от этой возможности. Нехватку именно работников бюджетной сферы мы наблюдаем везде, особенно в районах, - отметил Артём Здунов. – Будем стараться широкомасштабно развить новую программу, на ее реализацию будем направлять дополнительные доходы бюджета. Мы должны строиться, нас должно стать больше. Уверен, что через это строительство мы сможем удержать многих в республике, а население будет прирастать».

Было отмечено, что жилье будет предоставляться в наем уже с социальной отделкой, а следующим шагом должно стать предоставление семьям земельных участков для ИЖС.