Житель Мордовии подозревается в хищении 3 тонн дизельного топлива с использованием служебного положения

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 33-летнего мастера участка муниципального бюджетного учреждения, причастного к растрате бюджетных средств c использованием служебного положения.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что подозреваемый в период с января по март 2025 года похитил вверенное ему имущество в виде дизельного топлива объемом около 3 тонн. Похищенное горючее он вывез с территории учреждения и намеревался продать на сторону. Причиненный в результате противоправных действий ущерб составил около 200 тысяч рублей.

На основании собранных УФСБ материалов Следственным комитетом по РМ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.