Артём Здунов принял участие в заседании попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей

27 марта в Москве на Патриаршем подворье Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря состоялось заседание попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Напомним, совет создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поддержке главы государства в 2017 году. Заседание провел первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель попечительского совета Сергей Кириенко.

В заседании участвовали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзулин, Глава Республики Мордовия Артём Здунов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, представители государственных структур, духовенства, бизнеса и общественных организаций.

Со вступительным словом к собравшимся обратились Сергей Кириенко и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Участники заседания обсудили итоги проделанной работы по возрождению Саровской и Дивеевской обителей и дальнейшие планы.

Глава Нижегородский митрополии выступил с докладами о проводимой работе на объектах Нижегородской епархии Русской Православной Церкви в рамках деятельности попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей в 2023-2025 году, а также о ходе реализации социальной программы «С именем преподобного Серафима Саровского». Епархиальная часть мероприятий охватывает воссоздание и реставрацию храмов, развитие и благоустройство монастырей.

С докладом о реализации инфраструктурных проектов программы кластера «Арзамас – Дивеево – Саров» выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона представил результаты работы за период с декабря 2023 года, рассказал о текущей деятельности и дальнейших планах.

О реализации мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» на территории Республики Мордовия рассказал Артём Здунов. В 2021 году проект по развитию паломническо-туристического кластера в Темниковском районе Мордовии был включен в число приоритетных прорывных проектов Приволжского федерального округа. Правительство республики проводит системную работу по его реализации и интеграции с территорией кластера в Нижегородской области. Единое межрегиональное туристическое пространство обеспечит дополнительный интерес туристов и паломников к этой территории. Основа туристского потенциала Темниковского района республики - имя адмирала Федора Ушакова, причисленного Русской Православной Церковью к лику святых. В этом году исполняется 280 лет со дня рождения великого флотоводца. В Саранске и в Темниковском районе запланирован ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. В том числе - выход на экраны страны художественного фильма «Тайна адмирала Ушакова», съемки которого проходили и в Темниковском районе. Важной частью развития кластера станет строительство автодороги «Старый город – Вещерка», которая сократит расстояние от Темникова до Дивеева.