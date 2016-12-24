В Мордовии гражданин Узбекистана получил 12 лет неволи за 113 закладок с наркотой

24-летний уроженец среднеазиатской республики выслушал в Саранске приговор суда за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

В ходе расследования было установлено, что летом прошлого года наркокурьер прибыл в столицу Мордовии с помощью сервиса поиска попутчиков. У проживающего в Москве криминального гостя уже были данные о наркотическом тайнике в Саранске. Он забрал оттуда партию расфасованных синтетических наркотиков и организовал 113 закладок в лесополосе в Пролетарском и Ленинском районах города.

Дилера оперативники УНК остановили около одного из домов по улице Лихачева, когда он направлялся на съемную квартиру. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него метамфетамин, а также мобильный телефон с графическими файлами и координатами расположения тайников-закладок, которые он приготовил для отчета о проделанной «работе».

По информации МВД по РМ, всего в ходе личного досмотра и ликвидации закладок было изъято около 120 граммов наркотических средств.

Саранский суд отмерил гражданину Узбекистана 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.