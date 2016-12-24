В Республике Мордовия в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» к сетевому газу подключен Вечный огонь

В поселке Октябрьский Ардатовского района Республики Мордовия в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» к газовым сетям подключен Вечный огонь. В мероприятии по зажжению огня приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Инсаф Хайруллин и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

Мемориал посвящен жителям поселка, погибшим в годы Великой Отечественной войны – воинам и труженикам тыла. Ранее огонь в Октябрьском работал на сжиженном газе. Для его подключения к сетевому топливу газовики проложили распределительный газопровод протяженностью 54 м и установили газогорелочное устройство.

Частица пламени для зажжения доставлена от мемориального комплекса в столице республики – Саранске.

«Вечный огонь — это символ, который никогда не должен гаснуть. Он напоминает нам о важности памяти, о том, что уроки истории забывать нельзя. Сегодня, в преддверии 80-летия Великой Победы, мы вновь обязуемся хранить этот огонь, оберегать правду истории и воспитывать в наших детях чувство долга и уважения к подвигу предков, а также к подвигу погибших участников СВО. Спасибо Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину и ПАО «Газпром» за реализацию этого проекта, который важен для каждого из нас», - сказал Инсаф Хайруллин.

«Акция, которую мы реализуем по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина, направлена на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях: каждую неделю на карте страны появляются новые Вечные огни. Это крайне важная и почетная миссия в год 80-летия Победы, и газовики с честью ее выполняют», – отметил Сергей Табачук.