Малый и средний бизнес Мордовии в прошлом году получил 118 млн рублей на развитие туризма

По итогам 2024 года 21 субъект малого и среднего бизнеса Мордовии получил 118 млн рублей господдержки на развитие сферы туризма. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По всей стране получателями поддержки с механизмами участников Национальной гарантийной системы в 2024 году стали свыше 4,6 тысяч компаний малого и среднего бизнеса в туристической сфере. Размер субсидий превысил 38 млрд рублей, что в два раза больше, чем годом ранее.

«На развитие туризма в России работает широкий набор инструментов, среди которых и национальный проект «Туризм и гостеприимство». Есть решения и в рамках национального проекта по развитию МСП. Бизнес привлек финансирование на строительство и расширение отелей, ресторанов, кафе и туринфраструктуры. В том числе благодаря механизму «зонтичных» поручительств, где был выделен отдельный лимит», – сказал Министр экономического развития России Максим Решетников.

Наибольший объем полученной финансовой поддержки в рамках Национальной гарантийной системы пришелся на рестораны и кафе, а также гостиничную деятельность.

«Малый и средний бизнес оперативно отреагировал на увеличение спроса на отдых внутри страны и активно включился в создание и развитие туристической инфраструктуры. Под «зонтичные» поручительства МСП в сфере туризма привлекли 17,6 млрд рублей. Это на 40% больше, чем годом ранее. При этом число получателей финансовой поддержки с «зонтичными» поручительствами выросло в 2,5 раза и превысило 2,3 тысячи предпринимателей», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.