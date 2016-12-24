Региональный штаб Народного фронта в РМ определился с приоритетными направлениями деятельности на ближайшую перспективу

Комплексное развитие сельских территорий
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
На площадке Музея Эрьзи состоялось заседание регионального штаба Народного фронта Республики Мордовия, на котором рассматривались результаты текущей работы и определялись приоритетные направления деятельности на ближайшую перспективу.
Особое внимание руководитель регионального отделения Народного фронта Наталья Сайгачёва уделила первичным результатам обработки обращений граждан, поступивших на Прямую линию с Президентом РФ в 2024 году. Отдельно был рассмотрен проект «Всё для Победы», демонстрирующий солидарность жителей Мордовии с участниками СВО.
Сопредседатель регионального штаба Игорь Ерёмкин поделился результатами работы по доставке гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции. Народный фронт и бизнес-сообщество «Терентич Тим» с начала 2022 года организовали уже 28 гуманитарных миссий.
Живой интерес участников вызвала презентация проекта «Саранск город-сад», представленный активистом Народного фронта Альбертом Алукаевым. После активного обсуждения большинство членов штаба высказались за поддержку этой инициативы и договорились о проведении дополнительных рабочих встреч для детальной проработки проекта.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов