Региональный штаб Народного фронта в РМ определился с приоритетными направлениями деятельности на ближайшую перспективу

На площадке Музея Эрьзи состоялось заседание регионального штаба Народного фронта Республики Мордовия, на котором рассматривались результаты текущей работы и определялись приоритетные направления деятельности на ближайшую перспективу.

Особое внимание руководитель регионального отделения Народного фронта Наталья Сайгачёва уделила первичным результатам обработки обращений граждан, поступивших на Прямую линию с Президентом РФ в 2024 году. Отдельно был рассмотрен проект «Всё для Победы», демонстрирующий солидарность жителей Мордовии с участниками СВО.

Сопредседатель регионального штаба Игорь Ерёмкин поделился результатами работы по доставке гуманитарных грузов в зону проведения специальной военной операции. Народный фронт и бизнес-сообщество «Терентич Тим» с начала 2022 года организовали уже 28 гуманитарных миссий.

Живой интерес участников вызвала презентация проекта «Саранск город-сад», представленный активистом Народного фронта Альбертом Алукаевым. После активного обсуждения большинство членов штаба высказались за поддержку этой инициативы и договорились о проведении дополнительных рабочих встреч для детальной проработки проекта.