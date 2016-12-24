В Мордовии трое отбывающих наказание заключенных признаны виновными в организации экстремистского сообщества

УФСБ России по Республике Мордовия совместно с сотрудниками регионального УФСИН выявлена и пресечена преступная деятельность троих заключенных одной из исправительных колоний региона, причастных к организации деятельности экстремистской организации.

Установлено, что отбывающий с 2022 года наказание 53-летний заключенный, придерживающийся криминальной идеологии, создал в колонии ячейку запрещенной на территории Российской Федерации экстремистской организации, наделив себя функциями руководителя. Вместе с двумя сообщниками они пропагандировали тюремные и воровские традиции, осуществляли незаконный сбор денежных средств, препятствовали работе сотрудников исправительного учреждения и провоцировали других заключенных на насилие.

Кроме того, в посылке с продуктами питания для одного из подсудимых было обнаружено наркотическое средство, которое он приобрел для личного потребления.

На основании собранных материалов расследовано уголовное дело по ч.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств) в отношении одного из фигурантов.

Подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись. Приговором суда 53-летнему организатору ячейки назначено наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, двум 39-летним его последователям – 2 года 1 месяц лишения свободы в колонии особого режима каждому.

Приговор суда вступил в законную силу.