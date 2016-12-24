В Саранске автомобилиста будут судить за ДТП с женщиной на пешеходном переходе

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, ответ будет держать 45-летний житель столицы Мордовии.

По данным следствия, ДТП произошло около шести часов вечера 24 октября прошлого года на проспекте 50 лет Октября в Саранске. Обвиняемый на автомашине «Лада Калина» проявил невнимательность и совершил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая с различными травмами была госпитализирована в больницу, полученные телесные повреждения причинили тяжкий вред ее здоровью.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.