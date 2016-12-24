Артём Здунов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО

Глава Мордовии Артём Здунов 25 марта в Казани принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО. Заседание было посвящено вопросам реализации государственной миграционной политики и социально-культурной адаптации мигрантов в регионах округа.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, открывая заседание Совета, отметил возрастающую роль миграции в общественном, демографическом и социально-экономическом развитии регионов Приволжья. Полпред напомнил, что в начале марта на расширенном заседании коллегии МВД Президент России Владимир Путин поручил разработать новую концепцию миграционной политики уже в 2025 году. Ключевые направления – безопасность общества и граждан, сбережение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

«Приволжский федеральный округ является одним из наиболее привлекательных для внешних мигрантов, которые приезжают к нам зарабатывать, учиться, устраивать свою жизнь. Объемы миграционных потоков практически во всех наших регионах ежегодно исчисляются десятками тысяч человек. Сегодня на территории ПФО находится более 500 тысяч иностранных граждан», – сказал Игорь Комаров.

В связи с этим особое внимание было уделено рискам, связанным с миграцией. В 2024 году лидерами по числу выданных патентов на трудовую деятельность стали Татарстан (почти 50 тысяч), Нижегородская (около 31 тысячи) и Самарская (более 28 тысяч) области, а также Республика Башкортостан (более 22 тысяч). Эти регионы формируют 70% всех привлеченных мигрантов ПФО. Республика Мордовия относится к числу территорий с незначительными объемами привлечения иностранной рабочей силы, доля иностранных трудовых мигрантов в общей численности трудовых ресурсов составляет не более 1%.

Опытом регулирования миграционных процессов поделились губернаторы регионов округа. Активная работа по интеграции мигрантов проводится в образовательных организациях. По словам полпреда, в России обучаются 389 тысяч иностранных студентов, из них 82 тысячи (21%) – в вузах ПФО. В Мордовии в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования обучается более 3600 студентов из стран дальнего и ближнего зарубежья.

Подводя итоги заседания, полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил необходимость комплексного подхода к управлению миграцией, усиления мер по предотвращению экстремистских угроз, а также поддержки инициатив по адаптации мигрантов на региональном уровне. Все предложения будут учтены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер.