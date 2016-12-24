Жители Рузаевки в прямом эфире смогут задать вопросы по ремонту путепровода через железную дорогу на ул.Бедно-Демьяновская

28 марта в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте пройдет прямой эфир с исполняющим обязанности председателя Госкомтранса РМ Артемом Деевым и главой Рузаевского района Александром Юткиным.



Основная тема эфира - капитальный ремонт путепровода по ул. Бедно-Демьяновская в Рузаевке и пути объезда на время проведения работ.



Вопросы по данной теме принимаются в комментариях под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время эфира.