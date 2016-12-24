В Рузаевке ремонт путепровода через железную дорогу по улице Бедно-Демьяновская начнут с 14 апреля

Об этом стало известно во время рабочего визита и.о. Председателя Правительства РМ Батыра Эмеева в Рузаевский район. Руководитель кабинета министров по поручению Главы Мордовии выехал на место, чтобы лично оценить ситуацию и обсудить организационные вопросы с подрядчиками и главой Рузаевского района Александром Юткиным.

Старт работ по капитальному ремонту определен на 14 апреля. Как отметил Батыр Эмеев, все этапы уже согласованы, проведены переговоры с РЖД и ресурсоснабжающими организациями. Запланированы технологические окна для движения поездов, чтобы избежать дополнительных задержек.

Завершение ремонтных работ запланировано на сентябрь 2026 года.

Движение на время ремонта будет перекрыто. Для удобства жителей предусмотрены объездные маршруты со стороны Татарской Пишли до ул. 1-ая Заводская в город, через Татарскую Пишлю по улицам Садовая, Шарифа Камала, Луговая далее по железнодорожному переезду - на ул. Мира и через Северный обход Рузаевки.

«Работы масштабные, но необходимы. Уверен, что по их завершении Рузаевка получит современный, надёжный и безопасный путепровод!», - заключил Батыр Эмеев.