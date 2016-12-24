В Мордовии росгвардейцы приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу»

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Накануне празднования Дня войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках ведомственной акции «От сердца к сердцу» более 20 военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по РМ сдали кровь для нужд медицинских учреждений.
Для допуска к процедуре росгвардейцы сдали экспресс-анализ крови, заполнили специальную анкету и побеседовали с врачом на предмет возможных противопоказаний к донорству.
Процедура донации проводилась в Республиканской станции переливания крови. Собранная кровь после лабораторных исследований будет отправлена в лечебные учреждения региона для нуждающихся пациентов.
«Подобные мероприятия дают нам возможность помочь большому количеству людей. Мы можем сделать очень важное дело – оказать содействие в спасении человеческих жизней», - отметил майор медицинской службы Иван Квачев.
Медицинские работники поблагодарили стражей правопорядка за активное участие в донорском движении и поздравили с наступающим профессиональным праздником.
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