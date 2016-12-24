В России утвердили новую Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года. Она направлена на сохранение населения страны за счет повышения рождаемости, укрепления здоровья людей, а также укрепления института семьи и брака.

Новая Стратегия стала одним из важных итогов Года семьи и результатом большой работы Правительства при участии родительского сообщества, общественных организаций и экспертов. В разработке документа участвовали ведущие демографические школы, а также регионы, органы власти и общественные организации. Велись консультации с родительским сообществом во всех федеральных округах.

Подробностями об основных направлениях поделилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Стратегия включает достижение 13 показателей, главными из которых являются ожидаемая продолжительность жизни, рост числа многодетных семей и снижение их уровня бедности, а также суммарный коэффициент рождаемости.

Одно из главных направлений – укрепление института семьи, защита и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. На это нацелены мероприятия нацпроекта «Семья». Также особое внимание будет уделяться формированию у граждан мотивации к ведению здорового образа жизни. По словам вице-премьера, предстоит работать над снижением воздействия ключевых факторов риска – табакокурения, употребления алкоголя, низкого уровня физической активности и неправильного питания.

Другим важным направлением стало совершенствование системы поддержки семей с детьми, а также снижение показателей бедности многодетных семей. В Мордовии, кстати, на сегодняшний день действуют 33 меры такой поддержки, которыми охвачены 200 тыс. человек.

Недавно Глава республики Артём Здунов объявил о запуске новой двухлетней программы, согласно которой семьи, родившие ребенка с 1 ноября 2025 г. по 1 ноября 2027 г., будут получать в найм готовую квартиру с отделкой с возможностью в дальнейшем оформить на нее право собственности.