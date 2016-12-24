16 должностных лиц и работников «Мордовавтотранса» ответили в суде за присвоение более 4,5 миллионов рублей

В Мордовии суд вынес приговор по уголовному делу о масштабном воровстве денег в крупной автотранспортной организации республики. Фигурантами по нему проходили 16 человек, обвиняемых в по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение».

Противоправная деятельность сплоченного воровского коллектива была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

В ходе следствия было установлено, что в период с января 2020 года по май 2023 года 16 должностных лиц и работников транспортной компании, действуя в составе организованной группы, совершили присвоение денежных средств в сумме более 4,5 миллионов рублей.

С целью незаконного личного обогащения транспортники не вносили в отчетную документацию денежные средства, полученные от физических лиц в счет оплаты внутриреспубликанских и междугородних пассажирских перевозок. В ходе обысков часть похищенных денежных средств была изъята.

По приговору суда организатору криминальной схемы назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы, его заместителю - 1 год 5 месяцев лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Остальные соучастники преступления получили от 6 месяцев до 2 лет лишения свободы условно.