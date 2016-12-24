В Мордовии более 342 тысяч человек проверили свое здоровье в минувшем году

Лучший способ оставаться здоровым – своевременное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Многие заболевания на ранних стадиях не дают о себе знать, а делать выводы только на основании симптомов – по меньшей мере, недальновидно.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» помогает россиянам держать свое здоровье под контролем. За минувший год в Мордовии осмотрено более 342 тысяч человек, из них в рамках диспансеризации – 195 335 человек, профилактическими медицинскими осмотрами было охвачено 92 742 человека.

Углубленную диспансеризацию прошли 33 891 человек. Около 119 тысяч детей прошли профилактические осмотры и 1 321 ребенок прошел диспансеризацию.

Профилактический медицинский осмотр – ядро первого этапа диспансеризации. Диспансеризация – это тот же профосмотр, только дополненный скринингами (тестами, анализами, обследованиями и прочими процедурами). До достижения 39 лет ее нужно проходить раз в три года, а начиная с 40 лет – ежегодно.

Записаться на диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр можно на портале «Госуслуги», по телефону медицинской организации или в регистратуре поликлиники. Для прохождения профилактических мероприятий понадобится только паспорт гражданина РФ и полис ОМС.

Обследование можно пройти в будни, в том числе в вечернее время, или по субботам. На время прохождения диспансеризации работодатель дает освобождение от работы с сохранением заработной платы.