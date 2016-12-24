В Мордовии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за 6 лет отремонтировали 1 357 км автомобильных дорог

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», который с 2025 года входит в нацпроект «Инфраструктура для жизни», в Мордовии за 6 лет было приведено в нормативное состояние 1 357 км автомобильных дорог регионального и местного значения, отремонтировано 1 276 пог.м. мостовых сооружений. Общий объем финансирования составил 39 121 млн рублей.

В 2024 году реализовывали 75 объектов общей протяженностью 296,8 км.

Продолжена работа по строительству 2 капиталоемких объектов: это автодорога по ул. Строительной от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и р. Инсар и участок дороги с путепроводом по ул. Пролетарской в Саранске.

Кроме того, в декабре 2024 года был заключен государственный контракт на «Строительство транспортной развязки с путепроводом через железнодорожные пути на км 0+800 автомобильной дороги г. Ковылкино - г. Краснослободск - с. Ельники - с. Первомайск». Основные строительно-монтажные работы по объекту развернуты в этом году.

Завершаем 2 этап обхода Рузаевки, протяженностью 4,1 км. В настоящее время специалисты выполняют проведение пуско-наладочных работ систем, таких как:

– Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД)

– Автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК).

Кроме того, в декабре 2024 года был заключен государственный контракт на «Строительство транспортной развязки с путепроводом через железнодорожные пути на км 0+800 автомобильной дороги г. Ковылкино - г. Краснослободск - с. Ельники - с. Первомайск». Основные строительно-монтажные работы по объекту развернуты в этом году.