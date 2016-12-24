В Саранске заканчивается сбор предложений от горожан по благоустройству общественных территорий в 2026 году

В столице Мордовии ведется сбор предложений от горожан по общественным территориям, которые жители хотели бы видеть обновленными в 2026 году. Благоустройство будет производиться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». До 23 марта горожане могут проголосовать за ту или иную территорию из утвержденного списка.

Администрация Саранска представила 22 локации, из которых три выйдут в финал голосования, которое традиционно проводится на портале Госуслуг.

Для благоустройства предлагаются следующие общественные территории:

Ленинский район

- Сквер «Павшим борцам революции» по ул. Московской

- Театральный сквер на пересечении ул. Советской и ул. Пролетарской

- Участок ул. Пролетарской от пересечения с ул. Советской до площади перед памятником А.И. Полежаеву

- Набережная р. Саранки от ул. Ботевградской до ул. Титова

- Территория велодрома, ограниченная ул. Попова и ул. Серадзской

- Советская площадь.

Октябрьский район

- Сквер по ул. Гожувской

- Сквер по пр-кту 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Короленко

- Сквер по ул. Лихачева и сквер около ГТС по ул. Косарева

- Сквер по ул. Сущинского с фасадной стороны д. 18/2, 18/3

- Сквер около детской школы по ул. Вакеева в п. ТЭЦ-2

- Парк Победы в р.п. Ялга и набережная пруда по ул. Пионерской

- Сквер по ул. Мичурина в р.п. Ялга (вечный огонь, ярмарочная площадь, березовая роща)

- Сквер по ул. Рабочей в р.п. Луховка (Ремзавод) в районе детского сада

- Сквер около памятника Пугачеву по ул. Волгоградской

- Набережная Луховского пруда

- Сквер в п. Озерный вокруг стадиона по ул. Тепличной – Молодежной

- Бульвар на территории между 3 и 4 мкр. ЖК «Юбилейный» в г.о. Саранск

- Бульвар Эрьзи

- Территория к западу от жилой застройки ЖК «Восточный».

Пролетарский район:

- Бульвар по пр-кту 60 лет Октября

- Бульвар по ул. Воинова.

В бюллетенях необходимо выбрать не более трех общественных территорий из представленного списка. Сами бюллетени для голосования находятся в районных администрациях и в саранской мэрии. Предложения по благоустройству также можно направить на адрес электронной почты Департамента городского хозяйства: saransk-dgha@e-mordovia.ru.