В Саранске заканчивается сбор предложений от горожан по благоустройству общественных территорий в 2026 году

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В столице Мордовии ведется сбор предложений от горожан по общественным территориям, которые жители хотели бы видеть обновленными в 2026 году. Благоустройство будет производиться в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». До 23 марта горожане могут проголосовать за ту или иную территорию из утвержденного списка.
Администрация Саранска представила 22 локации, из которых три выйдут в финал голосования, которое традиционно проводится на портале Госуслуг.
Для благоустройства предлагаются следующие общественные территории:
Ленинский район
- Сквер «Павшим борцам революции» по ул. Московской
- Театральный сквер на пересечении ул. Советской и ул. Пролетарской
- Участок ул. Пролетарской от пересечения с ул. Советской до площади перед памятником А.И. Полежаеву
- Набережная р. Саранки от ул. Ботевградской до ул. Титова
- Территория велодрома, ограниченная ул. Попова и ул. Серадзской
- Советская площадь.
Октябрьский район
- Сквер по ул. Гожувской
- Сквер по пр-кту 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Короленко
- Сквер по ул. Лихачева и сквер около ГТС по ул. Косарева
- Сквер по ул. Сущинского с фасадной стороны д. 18/2, 18/3
- Сквер около детской школы по ул. Вакеева в п. ТЭЦ-2
- Парк Победы в р.п. Ялга и набережная пруда по ул. Пионерской
- Сквер по ул. Мичурина в р.п. Ялга (вечный огонь, ярмарочная площадь, березовая роща)
- Сквер по ул. Рабочей в р.п. Луховка (Ремзавод) в районе детского сада
- Сквер около памятника Пугачеву по ул. Волгоградской
- Набережная Луховского пруда
- Сквер в п. Озерный вокруг стадиона по ул. Тепличной – Молодежной
- Бульвар на территории между 3 и 4 мкр. ЖК «Юбилейный» в г.о. Саранск
- Бульвар Эрьзи
- Территория к западу от жилой застройки ЖК «Восточный».
Пролетарский район:
- Бульвар по пр-кту 60 лет Октября
- Бульвар по ул. Воинова.
В бюллетенях необходимо выбрать не более трех общественных территорий из представленного списка. Сами бюллетени для голосования находятся в районных администрациях и в саранской мэрии. Предложения по благоустройству также можно направить на адрес электронной почты Департамента городского хозяйства: saransk-dgha@e-mordovia.ru.
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