Почти три тысячи жителей Мордовии получают выплаты по уходу за детьми с инвалидностью

По информации регионального отделения Социального фонда России, в Мордовии выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы получают 2984 жителя республики.

В этом году вступили в силу изменения законодательства, согласно которым ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы в размере 10 000 рублей ежегодно будет индексироваться. Коэффициент индексации определяется Правительством России исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. С 1 февраля 2025 года размер ежемесячной выплаты уже вырос до 10 950 рублей (на 9,5%).

Кроме того, с этого года расширен круг лиц, которые могут получать эту выплату. Теперь она может быть назначена любому человеку трудоспособного возраста, который фактически осуществляет уход за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы. Ранее право на выплату имели только родители, опекуны, попечители, усыновители этих детей.

Граждане, не являющиеся родителями (опекунами или попечителями), могут претендовать на ежемесячную выплату по уходу только в том случае, если они не работают и не получают пенсию или пособие по безработице.

В свою очередь, родители, опекуны, попечители и усыновители имеют право получать выплаты по уходу и одновременно работать, но только на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому.