Муниципалитеты Мордовии готовятся к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Жители Зубовой Поляны на проектном семинаре рассмотрели варианты обновления центральной площади райцентра и пешеходной зоны на ул. Новикова-Прибоя.

Проект по реконструкции этого общественного пространства по результатам общественных обсуждений был выбран для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Неравнодушные к своему родному поселку жители в открытом формате обсудили текущее состояние территории и внесли предложения по ее благоустройству.

В Инсаре на аналогичном проектном семинаре рассматривалось развитие рекреационной зоны на улице Московская. В ходе обсуждения были затронуты существующие проблемы, основной из которых является «безликость» данной территории. Учитывая ее выгодное расположение в центре города, она имеет потенциал стать востребованным пространством, как для жителей, так и для предпринимателей.

В ходе обсуждения проектная группа собрала необходимую информацию для дальнейшей работы и на месте рассмотрела варианты благоустройства. В ближайшее время будет представлена предварительная концепция для обсуждения и дальнейшей доработки.